Denizli'de peş peşe korkutan depremler! Son depremler

Denizli'nin farklı ilçelerinde depremler meydana geldi. Gece boyunca sallanan Denizli'de 'deprem mi oldu' sorusu bugünün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Gece geç saatlerde meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklanırken, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntılar arasında en büyüğü 4.30 sularında yaşandı ve büyüklüğü 3.7 olarak belirlendi. Aşağıda, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri yer almaktadır.