08 Ocak 2021, Cuma
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Denizli'de peş peşe korkutan depremler! Son depremler

gece boyu deprem ile sallandı. Gece 03.20 sularında başlayan depremlerden ilkinin merkez üslü ve 3.5 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Bu deprem sonrasında sabah saatlerine kadar 5 farklı deprem gerçekleşti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2021
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Denizli'de peş peşe korkutan depremler! Son depremler

'nin farklı ilçelerinde depremler meydana geldi. Gece boyunca sallanan Denizli'de 'deprem mi oldu' sorusu bugünün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Gece geç saatlerde meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklanırken, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntılar arasında en büyüğü 4.30 sularında yaşandı ve büyüklüğü 3.7 olarak belirlendi. Aşağıda, ve son depremler listesi verileri yer almaktadır.

DENİZLİ BEŞİK GİBİ SALLANDI

Denizli'de saat 03.21'de merkez üssü ilçesine bağlı olan 3.5 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Bu depremden 8 dakika sonra merkez üssü olan 1.5 büyüklüğünde hafif, saat 03.46'da ise yine merkez üssü Irganlı olan 3.6 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha yaşandı.

SON DEPREMLER

Depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi. Art arda meydana gelen depremde kısa süreliğine korku ve panik yaşandı.

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