Muharrem İnce Millet İttifakı'nda kalacak mı? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Ayrılığa seviniyorlar

Son dakika haberi... Muharrem İnce, Yalova'daki evinde kuracağı partinin kurucular kurulu üyelerini topladı. Kritik toplantıda parti için atılacak adımlar ve İnce'nin CHP'den istifa süreci konuşuldu. İnce'nin kararlı olduğu, CHP'den bu hafta içinde istifa edeceği öğrenildi. İnce, Ocak ayı sonuna kadar partisinin resmi başvurusunu yapmak istiyor. Diğer taraftan İYİ Parti ile CHP arasındaki anlaşmazlık Çanakkale'de tekrar ortaya çıktı. Millet İttifakı'nda neler oluyor? Muharrem İnce CHP'den ne zaman istifa edecek? İnce partisine ne zaman kuracak? CHP'den İnce'nin partisine kimler katılacak? Muharrem İnce Millet İttifakı'nda kalacak mı? CHP içinden hangi partiler çıkacak? Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi… Muharrem İnce, Yalova'daki evinde kuracağı partinin kurucular kurulu üyelerini topladı. Kritik toplantıda parti için atılacak adımlar ve İnce'nin CHP'den istifa süreci konuşuldu. İnce'nin kararlı olduğu, CHP'den bu hafta içinde istifa edeceği öğrenildi. İnce, Ocak ayı sonuna kadar partisinin resmi başvurusunu yapmak istiyor. Diğer taraftan İYİ Parti ile CHP arasındaki anlaşmazlık Çanakkale'de tekrar ortaya çıktı. Millet İttifakı'nda neler oluyor? Muharrem İnce CHP'den ne zaman istifa edecek? İnce partisine ne zaman kuracak? CHP'den İnce'nin partisine kimler katılacak? Muharrem İnce Millet İttifakı'nda kalacak mı? CHP içinden hangi partiler çıkacak? Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.