Son dakika: Yenikapı-Hacıosman Metro seferleri durdu!
Son dakika haberi... Metro İstanbul, M2 Yenikapı - Hacıosman metro hattında seferlerin yapılamadığını duyurdu. Açıklamada, teknik bir arızadan kaynaklı sorun yaşandığı bildirildi. Vatandaşlar, alternatif ulaşım araçlarına yöneldi.
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Metro İstanbul, teknik arıza nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerin yapılamadığını duyurdu.
Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) January 8, 2021
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.
Açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Metronun içerisinde seferlerin yapılamayacağı yönündeki anonsun ardından yolcular, diğer ulaşım araçlarıyla yollarına devam etmek zorunda kaldı.