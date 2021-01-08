08 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: Yenikapı-Hacıosman Metro seferleri durdu!

Son dakika haberi... , M2 - metro hattında seferlerin yapılamadığını duyurdu. Açıklamada, teknik bir arızadan kaynaklı sorun yaşandığı bildirildi. Vatandaşlar, alternatif ulaşım araçlarına yöneldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Son dakika: Yenikapı-Hacıosman Metro seferleri durdu!

Metro İstanbul, teknik arıza nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerin yapılamadığını duyurdu.

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Metronun içerisinde seferlerin yapılamayacağı yönündeki anonsun ardından yolcular, diğer ulaşım araçlarıyla yollarına devam etmek zorunda kaldı.

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