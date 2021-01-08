Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Joe Biden'a önemli çağrı

Çavuşoğlu, ABD'nin yeni başkanı Biden'in, başkan yardımcılığı döneminde, darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret edip, Türk hükümeti ve milletiyle dayanışmasını göstermesini takdirle karşıladıklarını vurgulayarak şunları ifade etti:

"Bu nedenle, bu terör örgütünün yarattığı tehlikeye ilişkin bu ilk elden deneyimin, yeni ABD yönetiminin, FETÖ ve liderine yönelik acil ve somut adımlar atmasına izin vereceğini umuyoruz ancak her şeyden önce Türk-Amerikan ilişkilerinin stratejik önemini fark edeceğini ve potansiyelini tam olarak artırmak için gerekli adımları atacağınızı umuyoruz. Bunu yapmanın yolu, müttefiklerin yaptığı gibi farklılıklarımızı diyalog ve diplomasi yoluyla ele almaktır. Bunu yapmanın iyi bir ilk adımı, S-400 hava savunma sistemini satın almamız bahanesiyle Trump yönetimi tarafından CAATSA yasası aracılığıyla Türkiye'ye uygulanan yaptırımlara son vermek olacaktır. Müttefikler arasında tehdit veya yaptırımlara yer yoktur. Bu yaptırımlar, kapsamı, dayanağı, amacı veya ağırlığı ne olursa olsun, Türkiye'nin egemenliğine doğrudan bir hakarettir."