09 Ocak 2021, Cumartesi
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Son dakika: Resulayn'da EYP'li saldırı: 2 asker yaralandı

Son dakika haberi... 'nın ilçesine sınır komşusu olan 'nin kentinde, el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 08.01.2021
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Son dakika: Resulayn'da EYP'li saldırı: 2 asker yaralandı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinde, askerlerin arazi tarama faaliyetlerinde bulunduğu sırada, terör örgütü mensuplarınca daha önceden tuzaklanmış EYP infilak etti.

Patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askeri personel yaralandı.

Yaralı askerler olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil Servis'te tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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