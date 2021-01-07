Siyaset üretmeyenler bir kez daha iftira silahına sarılıyor! İletişim Başkanlığından çok sert CHP açıklaması
İletişim Başkanlığı CHP'den gelen "CHP grup toplantılarının yayınlanmaması için İletişim Başkanlığı kanalları arıyor" iddiasına yönelik açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "CHP grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için kanalların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca arandığı’ şeklindeki iddiası, tamamen yalan ve hayal ürünüdür.” ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada CHP'li grup başkanvekilinin "CHP grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için kanalların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca arandığı" iddialarına yanıt verildi.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
CHP'nin bir grup başkanvekilinin "CHP grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için kanalların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca arandığı" şeklindeki iddiası, tamamen yalan ve hayal ürünüdür.
Bu, söz konusu şahsın kurumumuza ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik ilk iftirası değildir.
Siyaset üretmeyenler bir kez daha iftira silahına sarılmaktadır.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bu tezvirata karşı bir açıklama yapmayı zul addetmekle birlikte, hakikat adına kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini bir zaruret olarak görüyor ve bu açıklamayı yapıyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.