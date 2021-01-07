



Gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak milletin özlemle beklediği hizmet ve projelere hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, hizmete alınan projeler hakkında bilgi verdi.

Karaismailoğlu, 9 Ocak'ta Diyarbakır-Ergani-Elazığ Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarını, Ankara Kızlcahamam-Çerkeş Tüneli'nin, Malatya Tohma Köprüsü gibi birçok projenin açılışını gerçekleştireceklerini, çok yakında da Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattını da hizmete alacaklarını dile getirdi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yılın da mevcut projeleri bitirip, yeni projeleri hayata geçirecekleri yoğun bir sene olacağına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2021 yılını ulaştırma ve haberleşmede 'Dijitalleşme Yılı' olarak ilan ettik. Bakanlığımıza bağlı tüm kurumlar yönetim sistemlerinden hizmet noktasına kadar dijitalleşme süreçlerini planlayıp uygulamaya geçirecekler. Verimlilik, güvenlik ve hizmet kalitesinde dijitalleşen altyapımızla çok daha gelişmiş bir faza geçeceğiz. 7-9 Ocak günlerinde Türkiye'nin uydu teknolojileri vizyonunu konuştuğumuz düşünce platformlarını ve genç nesillerin bu alana ilgisini destekleyecek deneyim ortamlarını hayata geçiriyoruz."

"KENDİ TEKOLOJİSİNİ ÜRETEN TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Karaismailoğlu, yapılan çalışmalarla kendi teknolojisini üreten Türkiye ve gelecek nesillerin üretkenliğini harekete geçiren inovasyon iklimi yaratmanın amaçlandığını, yapılan çalışmaların gelecek nesillere ilham kaynağı olmasını istediklerini vurguladı.

Yarın sabah Türksat 5A'nın ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak Türksat 5A ile yeni Ku bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olacağız. 12 kilovat güçle çok daha kaliteli TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlayacağız. 30 yıl süreyle uzayda hizmet verecek Türksat 5A'nın manevra ve hizmet ömrü, diğer uydularımıza kıyasla çok daha uzun olacak. Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak 5A'daki diğer bir yenilik de 'elektrikli itki sistemi'dir. Kimyasal itki sistemine kıyasla daha az kütle oluşturan elektrikli itki sistemi sayesinde, uydumuza daha fazla haberleşme sistemi yükleme imkanı bulduk."

Karaismailoğlu, uydunun yörüngesine fırlatılacağı bu önemli anları canlı yayınlarla Türksat tesisine kurdukları uzay küresi vasıtasıyla paylaşacaklarını belirterek, "Fırlatmadan yarım saat sonra Türksat 5A, roketin ikinci katından ayrılacak. Ayrılmadan 35 dakika sonra da ilk sinyali almayı bekliyoruz. Fırlatmanın ardından yaklaşık 4 ay 20 gün sonra uydu, 31 derece doğu boylamındaki yörüngesine ulaşacak. 1 ay sürecek testlerin ardından da faaliyete geçirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberleşme alanında güce güç katacak uydu ve uzay teknolojisi çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, yörüngesine fırlatacak Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle uzaydaki aktif haberleşme uydu sayının 4'e çıkacağını kaydetti.

"TÜRKSAT 5B'NİN YAPIM ÇALIŞMALARINDA SONA YAKLAŞILDI"

Türksat 5B'nin yapım çalışmaların da sona yaklaşıldığı müjdesini de veren Karaismailoğlu, 42 derece doğu yörüngesine gönderecek Türksat 5B ile de Türkiye'nin Ka-bant kapasitesini artıracaklarını söyledi.

Karaismailoğlu, Türksat 5A ve 5B'nin hizmete girmesiyle Türkiye'nin frekans hakları korunurken, gelecek yeni nesil haberleşme uyduları için yeni frekans hakları elde edileceğini bildirdi.

Yerli ve milli uydu 6A'nın da uzay vatanında yerini alacağı günlerin yakın olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Medarıiftiharımız Türksat 6A'yı 2022'de tamamlayarak uzaya göndermeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türksat 6A'nın üretiminin, mühendislik modeliyle uçuş modelinin entegrasyon faaliyetlerinin eş zamanlı olarak devam ettiği bilgisini veren Karaismailoğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, kendi uydusunu yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız." dedi.

Karaismailoğlu, tüm ulaşım ve iletişim yatırımlarında dünyanın nabzını tutarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak, ülkenin ve milletin layık olduğu, refah ve huzur içindeki yarınları inşa edeceklerini sözlerine ekledi.