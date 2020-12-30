Yunan hükümeti medyası kol kola girdi! Gerilimi tırmandırmak için birlikte çalışıyorlar

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tavizsiz duruşu sonrası geri adım atmak zorunda kalan Yunanistan, türlü provokasyonlarla gerilimi tırmandıran hareketlerde bulundu. Yunan medyası da, ipleri geren haber ve yayınlarıyla süreci körüklüyor. Ülke olarak Türkiye'ye karşı skandal hamlelerde bulunan Yunanistan son olarak Lozan Antlaşması üzerinden yine harekete geçti. İşte ayrıntılar.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 11:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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