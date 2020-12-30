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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yunan hükümeti medyası kol kola girdi! Gerilimi tırmandırmak için birlikte çalışıyorlar Yunan hükümeti medyası kol kola girdi! Gerilimi tırmandırmak için birlikte çalışıyorlar Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tavizsiz duruşu sonrası geri adım atmak zorunda kalan Yunanistan, türlü provokasyonlarla gerilimi tırmandıran hareketlerde bulundu. Yunan medyası da, ipleri geren haber ve yayınlarıyla süreci körüklüyor. Ülke olarak Türkiye'ye karşı skandal hamlelerde bulunan Yunanistan son olarak Lozan Antlaşması üzerinden yine harekete geçti. İşte ayrıntılar. Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 11:59 Yunan medyasında bugün yine manşetler Türkiye. Kathimerini gazetesi, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in hafta sonu yaptığı açıklamaları 'Türkiye Lozan Antlaşması'nın değiştirilmesini istiyor' başlığıyla okurlarına sundu. Haberde, "Neredeyse artık yüz yıl geçiyor. Bunlar oturulup, konuşulup müzakere edilebilir diye düşünüyorum" cümlesi öne çıkarıldı. GALERİ DEVAM EDİYOR Yunan gazetesi, Bakan Dönmez'in açıklamasından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yeni açıklamalar yaptığını iki ayrı haberle aktarıyor. Haberlerden biri, Ege'deki 16 silahsızlandırılmış adaların silahlandırılması ve yapılan ziyaretlere ilişkin. Bakan Akar, "Adalar hukuka aykırı şekilde silahlandırıldı. Bu nasıl bir mantık? Bu yetmezmiş gibi sürekli bu adaların tahkimi için gelişler-gidişler, ziyaretler... Bu tahrik, taciz değil de nedir?" diye sordu. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Noel Noel öncesinde Türkiye'ye yakın söz konusu adaları ziyaret edip daha fazla asker konuşlandırılacağını söylemişti.. Atina yönetiminin müzakerelerden kaçtığını belirten Bakan Akar, şöyle devam etti: "Hepsine biz 'evet' diyoruz, Yunan tarafı hiçbirine gelmiyor. Neden? Çünkü çekiniyorlar, korkuyorlar... Gece gündüz Türkiye'yi tahrik etmek, gerilimi artırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Niçin? Çünkü bunlar kendilerine değil dayandıklarına, arkalarında kim varsa onlara güveniyorlar. Fakat o güvendikleri dağlara da kar yağdı. AB Zirvesi'nde bir-iki devlet dışında kimse bunların şımarık muhakemeye dayalı, bencil isteklerine evet demedi."