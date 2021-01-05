05 Ocak 2021, Salı
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Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 26 kaçak göçmeni Türkiye kurtarıldı

'nin ilçesi açıklarında, Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 26 kaçak , ekiplerince kurtarıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 26 kaçak göçmeni Türkiye kurtarıldı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Ocak 2021 günü saat 07.20'de Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilerek, ölüme terk edilen 2 can salı içerisindeki toplam 26 göçmeni kurtardı.

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