07 Ocak 2021, Perşembe
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Türkiye'nin gözdesi OMTAS hedeflerini imha etti! Hareket halinde tam isabet

Mehmetçik için üretimlerine tüm hızıyla devam ederken, 'nın envanterine giren ürünler de başarıyla görev almaya devam ediyor. Silah Taşıyıcı Araç Projesi, ve Kaplan araçlarına entegre edilen hedeflerini başarıyla vurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2021
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; fırlatma sistemi (füze, atış platformu, atış kontrol ünitesi), taşıma sandıkları ve eğitim simülatöründen oluşmaktadır.

Lançer ve füze arasındaki RF veri bağı, kullanıcısına esnek operasyonel yetenek kazandırmaktadır. Füze, atış öncesi veya sonrası hedefe kilitlenebilmekte olup at-unut veya hedef/vuruş noktası seçimine olanak sağlayan at-güncelle uçuş modlarına sahiptir.

Hassas güdüm-kontrol yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı 'nin zırhlı hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlamaktadır.

OMTAS'IN ÖZELLİKLERİ

- Gece-Gündüz ve Tüm Hava Koşullarında Görev Yapabilme Özelliği

- Sabit ve Hareketli Hedeflere Karşı Kullanım

- "At-Unut" ve "At-Güncelle" Kullanım Modları

- Hedef Güncelleme Yeteneğinin Sunduğu Esneklik ile;

- Hedef Üzerinde Vuruş Noktası Güncelleme

- Uçuş Esnasında Hedef Değiştirme

- Sütre Gerisinden Atış

- Sıvı Yakıt Yangını ve Kurşun Çarpmasına Karşı Duyarsız Mühimmat Özelliği

- Koordinata Atış

- Sütre Gerisi Atış Durumunda Otomatik Etkinlik Zarfı Hesaplama

- Sıvı Yakıt Yanıgını ve Kurşun Çarpmasına Karşı Duyarsız Mühimmat Özelliği

- Dershane Tipi ve Gömülü Tipte Simülatörler

- Modüler Özellikte Fırlatma Sistemi

- Ayrık Kullanılabilen TV/Termal Kameralı Gözetleme Ünitesi

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