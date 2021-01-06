Oluşan cevabın ikinci bir hatırlatma ile daha güçlendirilmesi ve daha uzun süreli bir bağışıklığın oluşması amacıyla yapılıyor. 'Biz bunu biraz geciktirelim. Bu arada 2. dozu yapacağımız kişilerin yerine hiç aşılanmamış diğer kişilere yapalım. Bu şekilde toplumda 10 kişiyi aşılıyorsak, 20 kişiyi aşılamış oluruz' gibi bir mantık var. Normal aşılamada buna ihtiyaç yok ama pandemi söz konusu olduğu için bu yapılabilir. Ulusal bir tercih."