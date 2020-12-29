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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonları ilgilendiriyor! 2021 ehliyet fiyatları ne kadar? Pasaport ve sürücü belgesi harçları kaç TL oldu? Milyonları ilgilendiriyor! 2021 ehliyet fiyatları ne kadar? Pasaport ve sürücü belgesi harçları kaç TL oldu? Son dakika haberi... Yeni yılda geçerli olacak pasaport ve sürücü belgesi harçları değişti. Yılbaşı için geri sayım başlarken, yeni tarifeler peş peşe açıklanmaya başlandı. MTV ve emlak vergisi artışının ardından ehliyet ve pasaport harçlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Peki, 2021 ehliyet fiyatları ne kadar? Yeni yılda pasaport ve sürücü belgesi harçları kaç TL oldu? İşte, o konu hakkında merak edilenler... Giriş Tarihi: 29.12.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 13:51
Son dakika... 2021 pasaport ve sürücü belgesi harçları ne kadar olacak? Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, bazı vergi ve harç tutarlarında, yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidileceği öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin 12 tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandı. Peki, 2021 ehliyet fiyatları ne kadar? Pasaport ve sürücü belgesi harçları kaç TL oldu? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR?
Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 227,20 lira, 1 yıl süreli olanlar için 332,10 lira, 2 yıl süreli olanlar için 542,20 lira, 3 yıl süreliler için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira oldu.
2021 EHLİYET FİYATLARI NE KADAR?
2021'de A sınıfı sürücü belgesi harcı 272 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 820,10 lira olarak uygulanacak.
Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 27,20 liradan, icraya başvurma harçları 59,30 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 97,70 lira olacak.
Ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken harç tutarı 2 bin 6 liraya çıktı.
Türkiye'nin muvazzaf ve fahri konsolosluklarının 2021 yılında yapacağı işlemlerde uygulayacağı harç miktarlarının hesaplanmasında esas alınacak dolar kuru 7,88 lira olarak belirlendi.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğine göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2021 yılı için 18 bin 900 lira olarak belirlendi.