Milyonları ilgilendiriyor! 2021 ehliyet fiyatları ne kadar? Pasaport ve sürücü belgesi harçları kaç TL oldu?

Son dakika haberi... Yeni yılda geçerli olacak pasaport ve sürücü belgesi harçları değişti. Yılbaşı için geri sayım başlarken, yeni tarifeler peş peşe açıklanmaya başlandı. MTV ve emlak vergisi artışının ardından ehliyet ve pasaport harçlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Peki, 2021 ehliyet fiyatları ne kadar? Yeni yılda pasaport ve sürücü belgesi harçları kaç TL oldu? İşte, o konu hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 13:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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