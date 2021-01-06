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Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimini izlediği ev Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'na usulsüz tahsis edilmiş

Genel Başkanı , sırasında ’ndan tankların arasından geçerek Belediye Başkanı ’nun oturduğu eve gitmişti.  Kemal Kılıçdaroğlı darbe girişimini bu evde kahve içerek izlemişti. Bu evin, tarafından, Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na usulsüz şekilde tahsis edildiği ortaya çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimini izlediği ev Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'na usulsüz tahsis edilmiş

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 'ndan darbecilerin izniyle çıkış yapıp Belediye Başkanı 'nun oturduğu eve geçmiş ve geceyi burada geçirmişti.

Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun, inşaat halindeyken mühürlenen siteden 12 milyon TL'ye satın aldığı ve "Ne yapsaydım, bodrum katta mı yaşasaydım?" diyerek kendini savunduğu daireye taşınmadan önce kaldığı bu lojmanda, usule aykırı şekilde oturduğu ortaya çıktı.

GEREKLİ İZİNLER ALINMADI

'ın 2019 raporuna göre, idaresi tarafından, Kerimoğlu için 1 Haziran 2014-1 Haziran arasında kiralanan lojman için gerekli görüş ve izinler alınmadı.

Yönetmeliklere göre, belediye adına ancak Bakanlığın teklifi, ve uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanından izin alınması suretiyle konut kiralanabiliyor.

Raporda, "Gerekli görüş ve izinlerin verilmemesine rağmen konutun kiralandığı ve belediye başkanına tahsis edildiği" belirtildi.

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