Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun, inşaat halindeyken mühürlenen siteden 12 milyon TL'ye satın aldığı ve "Ne yapsaydım, bodrum katta mı yaşasaydım?" diyerek kendini savunduğu daireye taşınmadan önce kaldığı bu lojmanda, usule aykırı şekilde oturduğu ortaya çıktı.