07 Ocak 2021, Perşembe
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş "Boğaziçi Üniversitesi" açıklaması: Türk Polisi doğru yapmıştır

Son dakika haberi... Üniversitesi'nde yaşanan provokatif olaylarla ilgili flaş bir açıklama yapan İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından, "Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen , doğru yapmıştır..." dedi. Bakan Soylu, "Devlet olarak, aziz milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile kamu düzeni ve güvenini bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz." açıklamasını yaptı. Açıklamaya dair tüm detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Türk Polisi doğru yapmıştır

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır..." mesajını verdi.

Bakan Soylu, " kanunun gereğini yerine getirdi. 12 Eylül'e atıf yapanlar, insan hakları siciliniz kapkaradır. Devlet olarak, aziz milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile kamu düzeni ve güvenini bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz." dedi.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Türk Polisi doğru yapmıştır SON DAKİKA | İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN "BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ" AÇIKLAMASI: TÜRK POLİSİ DOĞRU YAPMIŞTIR

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ PROTESTO

Şiddetle, Üniversitesi'nin kapısını kırdılar.
Polisimiz, kırılan kapıyı güvenlik için plastik malzemeler ile tutturdu.
İkinci kez yine vandallıkla kapıları kırdılar...
Özel güvenlikçilerin kelepçesi ile Polisimiz, yine kapıları birbirine tutturdu.

Bunu eleştirenlere soruyorum:
Ne yapılsaydı yani!?
1- Terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye
girmesine izin mi verilseydi?
2- Polise katil diyenlere göz yumulup "buyurun geçin" mi denseydi?
3- Terör örgütü marşı okuyanlara üniversite, teslim mi edilseydi?
4- Veya "Durun lütfen! Kapı tamircisi veya çilingir çağıralım." mı denseydi?

Türk Polisi, kanunun gereğini yerine getirmiştir.

12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum:
Demokrasi hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır…

İşi gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız.
Ancak Milletimize sorumluluğumuz ve yapılacak işimiz var.
Devlet olarak, Aziz Milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile, kamu düzeni ve güvenini, huzurumuzu, bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz.




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