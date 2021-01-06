İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş "Boğaziçi Üniversitesi" açıklaması: Türk Polisi doğru yapmıştır

Bakan Soylu, "Türk polisi kanunun gereğini yerine getirdi. 12 Eylül'e atıf yapanlar, insan hakları siciliniz kapkaradır. Devlet olarak, aziz milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile kamu düzeni ve güvenini bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz." dedi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ PROTESTO

Şiddetle, Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısını kırdılar.

Polisimiz, kırılan kapıyı güvenlik için plastik malzemeler ile tutturdu.

İkinci kez yine vandallıkla kapıları kırdılar...

Özel güvenlikçilerin kelepçesi ile Polisimiz, yine kapıları birbirine tutturdu.

Bunu eleştirenlere soruyorum:

Ne yapılsaydı yani!?

1- Terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye

girmesine izin mi verilseydi?

2- Polise katil diyenlere göz yumulup "buyurun geçin" mi denseydi?

3- Terör örgütü marşı okuyanlara üniversite, teslim mi edilseydi?

4- Veya "Durun lütfen! Kapı tamircisi veya çilingir çağıralım." mı denseydi?

Türk Polisi, kanunun gereğini yerine getirmiştir.



12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum:

Demokrasi hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır…