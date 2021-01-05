Son dakika: Malatya Battalgazi'de korkutan deprem! 5 Ocak 2021 Kandilli, AFAD son depremler listesi

Malatya'da deprem... Son dakika haberine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Kamıştaş mahallesinde 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Saat 16.27'de yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (5 OCAK 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.01.05 16:29:09 38.3297 38.7448 5.0 -.- 2.5 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel

2021.01.05 16:27:21 38.3132 38.6982 5.0 -.- 3.4 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel