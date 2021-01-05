Son dakika: Malatya Battalgazi'de korkutan deprem! 5 Ocak 2021 Kandilli, AFAD son depremler listesi
Son dakika... Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, 5 Ocak son depremler listesi...
Malatya'da deprem... Son dakika haberine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Kamıştaş mahallesinde 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
Saat 16.27'de yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER (5 OCAK 2021)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.01.05 16:29:09 38.3297 38.7448 5.0 -.- 2.5 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2021.01.05 16:27:21 38.3132 38.6982 5.0 -.- 3.4 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2021.01.05 16:11:57 37.7995 26.9902 2.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.05 13:31:49 37.8818 26.9758 6.1 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.05 13:12:28 37.8072 26.4090 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.01.05 12:55:44 37.9143 26.5077 7.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.05 12:06:51 37.8262 27.0242 9.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.05 11:25:32 39.0302 27.8750 15.0 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.01.05 10:51:12 37.9482 27.1803 8.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.05 09:13:04 38.6232 39.5500 22.8 -.- 1.6 -.- ICME-(ELAZIG) İlksel
2021.01.05 08:48:00 37.9287 26.9748 1.7 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.05 08:34:48 36.9812 27.5490 27.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.01.05 08:17:50 37.8615 26.7222 7.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.05 07:50:55 38.5202 39.3018 12.3 -.- 2.0 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2021.01.05 07:18:25 37.8600 26.7367 1.9 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.05 06:42:17 37.0047 27.3873 5.0 -.- 1.3 -.- YALI-BODRUM (MUGLA) İlksel
2021.01.05 06:30:41 38.1972 38.5763 5.0 -.- 2.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2021.01.05 05:26:30 37.8847 26.9282 9.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.05 05:12:35 37.3328 26.8343 5.4 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.01.05 04:41:08 37.9078 26.8663 6.4 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.05 04:40:07 37.8968 26.8383 9.6 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.05 04:37:47 37.5808 26.9245 14.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.05 04:25:42 37.8683 27.0443 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.05 04:03:23 38.5082 39.2223 6.3 -.- 2.6 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2021.01.05 03:47:25 38.5163 39.1703 5.0 -.- 1.4 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2021.01.05 02:27:16 39.4070 40.3508 6.2 -.- 1.5 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel
2021.01.05 01:50:44 37.9552 26.9505 5.7 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.05 00:04:15 37.8880 26.9793 8.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel