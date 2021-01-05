Natural Climate Change dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarı Doktor Lei Zhao, dünya nüfusunun yarısından fazlasının kasaba veya şehir gibi kentsel bir ortamda yaşadığını söyleyerek, "Şehirler kırsal veya banliyö alanlarından daha fazla ısınma eğilimindedir. Çünkü beton ve asfalttan inşa edilmiş yüzeyler daha fazla ısı emer ve soğumayı engeller. Bu değişkenleri küresel ısınma tahminlerine dahil etmek, gelecekteki kentsel iklimi anlamak için çok önemlidir. Ancak bunu yapmak zor olabilir" ifadelerini kullandı.