05 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri PKK'ya katılan fizyoterapist yakalanınca itirafçı oldu

PKK'ya katılan fizyoterapist yakalanınca itirafçı oldu

'da yakalanan ve bir dönem terör örgütü içerisinde bulunduğu belirlenen fizyoterapist, 14 teröristi teşhis etti. A.H, ifadesinde, PKK'lıların baskısı sonucu 2014 yılında örgüte katıldığını iddia ederek, üzerinden 'ye geçişinde terör örgütü bağlantısı nedeniyle KHK ile kapatılan bir gazetede yazarlık yapan kişinin aracılık yaptığını öne sürdü.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
ABONE OL
PKK'ya katılan fizyoterapist yakalanınca itirafçı oldu

Diyarbakır'da yapılan bir terör operasyonunda ele geçirilen materyallerden PKK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen A.H, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen ve itirafçı olarak terör örgütü hakkında bilgiler veren A.H'nın ifadesi, hakkında hazırlanan iddianamede de yer aldı.

A.H, ifadesinde, PKK'lıların baskısı sonucu 2014 yılında örgüte katıldığını iddia ederek, Mardin üzerinden Suriye'ye geçişinde terör örgütü bağlantısı nedeniyle KHK ile kapatılan bir gazetede yazarlık yapan kişinin aracılık yaptığını öne sürdü.

Örgütün yapılanması, eylemleri ve iç yüzüne ilişkin bilgiler verip, 14 örgüt mensubunu fotoğraflarıyla teşhis eden A.H, Suriye'ye geçişinin ardından uzun bir yolculukla Kandil'e götürüldüğünü ifade etti.

Türkiye'ye karşı hiçbir eylemde bulunmadığını iddia eden sanık, ifadesinde şunları anlattı:

"Kandil'de 40 gün süren ideolojik eğitimler aldım. Bu sürede silahı teorik olarak anlattılar. Eğitim sonrası silah verdiler, beni sağlık alanına atadılar. Ne yapacağımı bilmiyordum, beklemedeydim. Bir akşam yanıma 4 PKK'lı terörist gelip beni götürdü. Nereye gideceğimizi bilmiyordum. 'İşin var' dediler. Bir araziye gittik, bir battaniye kaldırdılar, baktım içinde Cemil Bayık var. Cemil Bayık'ı tedavi etmem gerektiğini söylediler. Bu 4 şahıs da benim Cemil Bayık'a zarar vermemem için tetikte duruyorlardı. Sonra oradan ayrıldık. Örgüt içerisinden çıkmak için bir ay boyunca uğraştım, orada hiçbir çalışma da yapmadım."

A.H, terör örgütü içerisinde bir süre kaldıktan sonra örgütten ayrıldığını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA