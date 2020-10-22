Yunan çareyi montajlı fotoğrafta buldu! 'Oruç Reis'i kovduk' yalanı
Doğu Akdeniz'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin kararlı duruşu ile Meis açıklarında sondaj faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis, Yunanistan'ı tedirgin ediyor. Türkiye'yi bölgeden çıkarmak için AB'nin kapısını aşındıran Yunanistan henüz bir sonuç elde edebilmiş değil. Oruç Reis'in bölgedeki arama çalışmaları Yunan medyasının da tek gündemi durumunda. Ülkede birbirinden provokatif haberler yayınlanırken, bu haberlerin birçoğunda yalan içerikler yer alıyor. Yalan içerik üretimine Yunan devlet kanalı ERT de dahil oldu. Kanalda montaj bir fotoğraf kullanılarak, 'Oruç Reis'i kovduk' denildi. Fotoğrafın montaj olduğu kısa sürede ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Oruç Reis, bakım onarım faaliyetlerinin ardından yeni görevine başladı. Doğu Akdeniz'de arama ve tarama faaliyelerini sürdüren Oruç Reis, Yunanistan'ın tek gündemi haline geldi.
Yunan medyasında Oruç Reis ile ilgili onlarca provokatif haber yayınlanırken, yalan içerikler ile algı operasyonu gerçekleştiriyor. Yunan medyasının son algı operasyonu bizzat devlet kanalı ERT eliyle gerçekleşti. Devlet televizyonunda Yunan savaş gemilerinin, karasuları ihlali yapan Oruç Reis'i kovduğu öne sürüldü. Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı.
'ORUÇ REİS'İ KOVDUK' YALANI
Yunan devlet televizyonu ERT, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis'in, karasularını ihlal ettiğini iddia etti. Yunanistan donanmasının süratle harekete geçtiğini ve Oruç Reis'i bölgeden kovduğu öne sürüldü. 'Oruç Reis'i kovduk' başlıklı haberin görüntüsü olduğu iddia edilen fotoğraf da izleyicilere servis edildi.
MONTAJ ÇIKTI
Servis edilen fotoğrafta Yunanistan savaş gemilerinin Oruç Reis'e müdahal ettiği görülüyor. Fotoğrafı logolu olarak servis eden ERT'nin yalanı ise kısa sürede ortaya çıktı. Servis edilen fotoğraflar incelendiğinde, montaj açıkça ortaya çıktı.
TÜRKİYE'DEN YENİ NAVTEX
Oruç Reis için Doğu Akdeniz'deki Navtex 27 Ekim'e kadar uzatıldı. Oruç Reis'e bölgede Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik edecek.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)