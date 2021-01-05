Eskişehir’de kaçak define kazısı yapan 15 kişi 10 dinamit lokumu ile yakalandı

Şüphelilerin tahta makara düzeneği kullanılarak 14 metre derinliğinde çukur kazdığı tespit edildi. Şüphelilerin kazdığı alanda yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği, bakır uçlu yer tespit cihazı, gaz maskesi, jeneratör ve elektrik kablosu, hilti, murç demiri ve kazı işleminde kullanılan kürek ve kazma ele geçirildi.