KYK memur alımı başvuru nasıl yapılır? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yayımlanan ilana göre, yurt yönetim memuru kadrosuna 500 personel alımı yapılacak. Geçtiğimiz gün başlayan başvuru süreci devam ediyor. Henüz başvurularını tamamlayamayan adayların kısa süre içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki, KYK personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? KYK personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 KYK yurt yönetim muru alımı şartları nedir? İşte cevaplar...

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

28 Aralık 2020 tarihinde başlayan başvurular 13 Ocak 2021 tarhinde saat 17:00'de sona erecek. Adaylar başvurularını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden " Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvuru Formu"nu doldurarak yapabilecekler.