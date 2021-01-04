Süreç devam ediyor! KYK personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 KYK yurt yönetim muru alımı şartları nedir?
KYK memur alımı başvuru süreci devam ediyor. 2021 yılında yapılacak personel alımına ilişkin detaylar belli oldu. Yayımlanan ilan ile birlikte kimlerin başvuru yapabileceği duyuruldu. Yurt yönetim memuru kadrosuna yapılacak 500 personel alımı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 KYK yurt yönetim muru alımı şartları nedir? İşte haberin detayları...
KYK memur alımı başvuru nasıl yapılır? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yayımlanan ilana göre, yurt yönetim memuru kadrosuna 500 personel alımı yapılacak. Geçtiğimiz gün başlayan başvuru süreci devam ediyor. Henüz başvurularını tamamlayamayan adayların kısa süre içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki, KYK personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? KYK personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 KYK yurt yönetim muru alımı şartları nedir? İşte cevaplar...
KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
28 Aralık 2020 tarihinde başlayan başvurular 13 Ocak 2021 tarhinde saat 17:00'de sona erecek. Adaylar başvurularını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden " Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvuru Formu"nu doldurarak yapabilecekler.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
* Biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır).
* Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınmış denklik belgesi).
KYK 500 MEMUR ALIM ŞARTLARI NELERDİR?
KYK'da memur olarak görevli çalışmak isteyenlerin taşıması gereken başvuru şartları şu şekilde:
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
* 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
* Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
* Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
* Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
* Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
* Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
* Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.