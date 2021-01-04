Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya müjdeyi verdi! Seyrantepe Hastanesi açılış için gün sayıyor





Hamidiye Şişli Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Özdemir, "Hastanemiz 2021 yılı itibariyle mevcut fiziksel şartları kaldıramayacak duruma geldiği için Sağlık Bakanlığımız 10 yıl önce Seyrantepe'de yeni bir hastanenin inşaatını başlattı. İnşat çalışmalarında ileri bir seviyeye geldik. İnşaat tamamlanmış durumda. Yakın zamanda açılacaktır. Hastanemize tüm üniteler taşınacak.