Son dakika: Türkiye'den Katar ve Suudi Arabistan açıklaması: Alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının açılmasına yönelik bir açıklama yaptı.

KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılmasına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişme, Körfez bölgesinde Haziran 2017'den bu yana devam eden ihtilafın çözüme kavuşturulmasına yönelik önemli bir adım teşkil etmektedir.

ULUSLARARASI AKTÖRLERİN ÇABASI TAKDİRE ŞAYANDIR

Başta Kuveyt olmak üzere, yürüttükleri arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleriyle sözkonusu kararın alınmasına katkı sağlayan uluslararası aktörlerin çabaları takdire şayandır.

"TEMENNİMİZ..."

Temennimiz, bu ihtilafın, ülkelerin egemenliklerine karşılıklı saygı temelinde kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulması ve Katar halkına yönelik diğer müeyyidelerin de bir an önce kaldırılmasıdır.

DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Körfez İşbirliği Konseyi'nin stratejik ortağı olan ve Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına büyük önem atfeden ülkemiz, bu istikametteki tüm çabaları desteklemeyi sürdürecektir.

NE OLMUŞTU?

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al-Sabah, "Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı'' açıklamasını yaptı. Bu açıklama sonrası Katar Emirlik Divanı ise, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yarın yapılacak 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılacak" bilgisini paylaştı.