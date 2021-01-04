FETÖ'nün kilit ismi firari Adil Öksüz soruşturmasında kazı yapılan alanda yangın
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, FETÖ’nün darbe girişiminde kilit rol oynayan Adil Öksüz’ün evrak dolu çantayı bir araziye gömdüğü iddiası ile kazı çalışması yapılan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
GÜNDEM DHA
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Yangın, saat 20.00 sıralarında, Akyazı Küçücek Mahallesi Meşelik mevkisindeki ormanlık alanda çıktı.
Alevleri fark eden mahalle halkı itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangının çıktığı bölgede FETÖ'nün darbe girişiminde kilit rol oynayan Adil Öksüz'ün evrak dolu çantayı bir araziye gömdüğü iddiası üzerine kazı çalışması yapıldığı öğrenildi.
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