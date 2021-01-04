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FETÖ'nün kilit ismi firari Adil Öksüz soruşturmasında kazı yapılan alanda yangın

'nın ilçesinde, ’nün darbe girişiminde kilit rol oynayan ’ün evrak dolu çantayı bir araziye gömdüğü iddiası ile kazı çalışması yapılan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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FETÖ'nün kilit ismi firari Adil Öksüz soruşturmasında kazı yapılan alanda yangın

Yangın, saat 20.00 sıralarında, Küçücek Mahallesi Meşelik mevkisindeki ormanlık alanda çıktı.

Alevleri fark eden mahalle halkı itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangının çıktığı bölgede 'nün darbe girişiminde kilit rol oynayan 'ün evrak dolu çantayı bir araziye gömdüğü iddiası üzerine kazı çalışması yapıldığı öğrenildi.

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