Son dakika: Gabar Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı yapılan terör operasyonu hakkında, "Şırnak merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında; yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi." açıklamasında bulundu.

İŞTE ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMAT

(5) Adet RPG-7 Antitank Mühimmatı,

(1) Isı Güdümlü Roket mühimmatı

(1) Adet 60.lık Havan Namlusu

(6) Adet 60.lık Havan Mühimmatı

(6) Adet Savunma El Bombası

(1500) Adet 7.62 Ak-47 Mühimmatı

(1300) Adet Uçaksavar Mühimmatı

(1400) adet PKM Bixi Mühimmatı

(2) Adet Ak-47 Şarjörü

(40 Adet Doçka mühimmatı

(1) Adet dürbün

(1) Adet lazermetreli dürbün ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyon devem ediyor.