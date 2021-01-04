SON ŞEKLİ VERİLEN REFORMLAR MECLİS'E SUNULACAK

Sektörün talepleri ve hükümetin önceliklerine göre şekillenen paketteki son durum ele alınacak. MYK'da yapılacak değerlendirmelere göre "Yargı ve Ekonomi Reformu" paketlerine son şekli verilecek. Meclis'te yasama takvimine göre bir yol haritası belirlenecek ve iki reform da yıl içinde hayata geçirilecek.

AK PARTİ'NİN 2021 TAKVİMİ NETLEŞTİ!

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ana gündem maddelerinden biri bu olacak. Reformla ilgili düzenlemelerin bir kısmı yasa ile bir kısmı yönetmelikle yapılacak. Reform kapsamında Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku olmak üzere ticari hayata ilişkin kanunlarda davaların daha hızlı sonuçlanması ve yatırımcıyı koruyan adımlar atılacak.