04 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da su kesintisi! 6 ilçeye 30 saat su verilmeyecek

İstanbul'da su kesintisi! 6 ilçeye 30 saat su verilmeyecek

Son dakika haberi... Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalıma nedeniyle Esenyurt, , , ve ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
ABONE OL
İstanbul'da su kesintisi! 6 ilçeye 30 saat su verilmeyecek

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak.

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, , Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, , Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, , Aşık Veysel, , , S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve mahallelerinde kesinti olacak.

'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, 'da Yeşilkent mahallesine, 'de Karaağaç mahallesine, 'de , , Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır'a, 'da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA