54 yeni hastane! Koronavirüsle mücadeleye büyük katkı verecekler

BU YIL 54 TANE DAHA AÇILACAK

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 2003-2020 yıllarında 678 hastane inşa edildi. Ayrıca Kovid-19 ile mücadele sürecinde geçen yılın mart-kasım aylarında, yeni açılan sağlık tesisleriyle 4 bin 830, ek hizmet binalarıyla 4 bin 286, yeni binasına taşınan sağlık tesisleriyle 1462 ve mevcut hastanelerin yatak artırımıyla 1772 olmak üzere kamu hastanelerinde toplam 12 bin 350 yatak kapasite artışı gerçekleştirildi. Aynı dönemde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 bin 144'ü erişkin, 125'i çocuk ve 158'i yenidoğan olmak üzere yoğun bakım yatağı sayısında da toplam 3 bin 427 artış sağlandı. Bu yıl 54 hastanenin daha yapımının tamamlanması hedefleniyor.