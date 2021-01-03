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Son dakika: 3 Ocak 2021 İtalya corona virüs vaka ve ölüm rakamları

Son dakika haberi... 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 347 artarak 75 bin 332 oldu.

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Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Son dakika: 3 Ocak 2021 İtalya corona virüs vaka ve ölüm rakamları

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 14 bin 245 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 155 bin 446'ya ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 14 bin 746 artışla 1 milyon 503 bin 900'a yükselirken, aktif hasta sayısı 576 bin 214 oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 583'e çıktı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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