04 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarda "sosyal mesafesiz eğitim" açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarda "sosyal mesafesiz eğitim" açıklaması

() eğitimi de etkiledi. Konuya ilişkin umutlu bir mesaj veren Milli Bakanı , "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarda sosyal mesafesiz eğitim açıklaması

Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından boş bir spor salonunun fotoğrafını paylaştı.

Selçuk mesajında ise "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz, okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında, ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu?" ifadelerine yer verdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA