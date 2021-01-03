Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarda "sosyal mesafesiz eğitim" açıklaması

Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından boş bir spor salonunun fotoğrafını paylaştı.

Selçuk mesajında ise "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz, okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında, ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu?" ifadelerine yer verdi.