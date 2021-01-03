MEB takvimi: 2021 ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ayın kaçında başlıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası okullarda online eğitime geçilmişti. Yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih oldu. Bilindiği üzere ikinci ara tatil ile yarıyıl tatili birleştirilmişti. Peki, 2021 ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ayın kaçında başlıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte 2020-2021 MEB tatil takvimi...
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre, kademeli olarak geçilen yüz yüze eğitime, koronavirüs salgını nedeniyle yeniden ara verilmişti. Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi merak ediyor. Daha önce nisan ayı olarak belirlenen ikinci ara tatil takvimi, salgın nedeniyle öne çekildi ve yarıyıl tatili ile birleştirildi. Şimdi ise tatilin hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor. Peki, 2021 ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ayın kaçında başlıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2021 ARA TATİL...
MEB tarafından yapılan açıklamada, bu sene yarıyıl tatili ile ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatilin birleştirildiği duyuruldu. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince tatil 21 gün yapılacak. Buna göre ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ DÖNEM HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?
Bakan Ziya Selçuk, "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz." diye belirtti.
KARNELER NASIL VERİLECEK?
"Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu." diyen Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti.
SINAVLAR İPTAL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek." dedi.
SATRANÇ ORTAOKULLARDA SEÇMELİ DERS OLARAK OKUTULACAK
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni eğitim sezonunda ortaokullarda satrancın "Satranç Eğitim Programı" kapsamında haftalık ders çizelgesinde yer aldığını bildirdi.
TSF'nin satranç sporunu yaygınlaştırmak adına yaptığı çalışmaların netice vermeye devam ettiğini belirten Tulay, ortaokul öğrencilerinin seçmeli dersler bölümünün "Sanat ve Spor" alanında seçmeli "Satranç" dersini haftada 2 saat olmak üzere seçebileceklerini kaydetti.
TSF Başkanı Gülkız Tulay, 5 milyonun üzerinde ortaokul öğrencisine ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:
"Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a satranç sporuna verdikleri destek ve alınan karar için teşekkür ederiz. TSF olarak ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası ile 25 binin üzerinde devlet okullarımızı satranç sınıfları ile donattık. MEB ile yaptığımız çalışmalar ile binlerce öğretmenimize antrenörlük eğitimi verdik. Biz, tüm çocuklarımızı satranç sporu ile tanıştırmaya hazırız. Çocuklarımıza ve velilerimize sesleniyorum. Satranç çocukların eğitimine önemli katkılar sağlıyor. Türkiye'nin aydınlık yarınları için; problem çözme, hesap yapma, zamanı doğru kullanma, strateji geliştirme gibi satrancın kazanımları için çocuklarımızı satranç dersine yönlendirelim. Ortaokullarda satranç dersi almayan öğrencimiz kalmasın."
"SATRANÇ DERSİ, ÇOCUKLARIMIZIN STRESTE KARAR VERME YETİLERİNİ GÜÇLENDİREREK"
Türkiye'nin dünyada artık bir satranç ülkesi olarak tanındığını belirten Tulay, "Çalışmalar sonucunda satranç sporu ile çocuklar 4 yaşından itibaren tanışmaya başlıyor. Şu anki uygulama ile okul öncesi eğitimde içeriklerde, ilköğretimde serbest etkinlik saatleri içerisinde, liselerde ise kulüp faaliyetlerinde satranç yoğun ilgi görüyor. Son olarak, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü bünyesinde 'Satranç Uzmanlık Dalı' açarak, satranç sporunu akademik dünyaya taşımıştık. Eğitim dünyasında tüm çocuklarımızı satranç sporu ile tanıştırmaya, açtığımız satranç sınıfları ile de satranç sporunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Tulay, dünyada satranç derslerinin okullarda yoğun olarak verildiğini hatırlatarak, açıklamasını şöyle tamamladı:
"MEB'in almış olduğu bu kararla bizler de bu konuda ilkler arasında yerimizi aldık. Ortaokul çocuklarımız haftada iki saat satranç dersi alacak. Eğitimler, çocuklarımıza kazanım olarak geri dönecek. Çocuklarımız yoğun eğitim programında sınavlar ile mücadele ediyor. Satranç dersi, çocuklarımızın streste karar verme yetilerini güçlendirerek, zamanı doğru kullanmasını öğreterek, yenilgide pes etmeyi değil hatalarından ders alarak hayata daha farklı bakmayı öğretecek. Satranç ile gelecek nesil farklı ve dinamik bir bakış açısı kazanacak."