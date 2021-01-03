Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre, kademeli olarak geçilen yüz yüze eğitime, koronavirüs salgını nedeniyle yeniden ara verilmişti. Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi merak ediyor. Daha önce nisan ayı olarak belirlenen ikinci ara tatil takvimi, salgın nedeniyle öne çekildi ve yarıyıl tatili ile birleştirildi. Şimdi ise tatilin hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor. Peki, 2021 ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ayın kaçında başlıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2021 ARA TATİL...

MEB tarafından yapılan açıklamada, bu sene yarıyıl tatili ile ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatilin birleştirildiği duyuruldu. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince tatil 21 gün yapılacak. Buna göre ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Bakan Ziya Selçuk, "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz." diye belirtti.