İletişim Başkanı Fahrettin Altun şehit Eren Şahin'i andı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, 2008'de PKK tarafından şehit edilen 17 yaşındaki tek oğlu Eren Şahin'i andı. Eren Şahin'in unutmayarak Oya Eronat'a destek veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın, PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'da 3 Ocak 2008'de bir dershane önünde gerçekleştirdiği, 6'sı öğrenci 7 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda yitirdiği evladı Eren Şahin için duyduğu acı dinmedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Eronat'a destek verdi.

HEDEF CANAN KAFTANCIOĞLU

Altun, geçmiş yıllarda PKK terör örgütünün alçak saldırılarını savunurcasına Türkiye Cumhuriyeti hakkında 'Seri katil' benzetmesi yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerini hatırlatarak "PKK böyle nice insanımızın canına kıydı. PKK bu cürümleri işlerken onun yandaşları devletimize "katil" dedi. En sürüngenleri "seri katil" dedi. Bu aziz milletin, kudretli devletimizin hepsiyle görülecek hesabı var. Allah size sabırlar versin, dirayetinizi artırsın" dedi.