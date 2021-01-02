Noterlerde yeni dönem! 600 milyon TL’lik işlem kredi kartıyla yapıldı

Adalet Bakanlığı, 2020 yılında noterlerdeki işlemleri kolaylaştırmak ve daha güvenli hale getirmek için Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında önemli yenilikleri hayata geçirdi. Bu kapsamda noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi de Adalet Bakanlığının 2020 yılında getirdiği yeniliklerden biri oldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından tanıtımı yapılan "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi" uygulaması 3 Şubat 2020'de hayata geçirilmişti.

Uygulama kapsamında 3 Şubat ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında kredi kartıyla 2 milyon 224 bin 648 işlem gerçekleştirildi. Kredi kartıyla gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacmi ise 597 milyon 592 bin 328 lira oldu. Noterliklerde güvenli ödeme sistemi kullanım adedi ise bin 98 olarak gerçekleşti. Vatandaşların nakit taşıma zorunluluğuna son veren sistem aynı zamanda nakit taşımanın getirmiş olduğu riskleri de ortadan kaldırdı.

E-NOTER UYGULAMASI İLE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Adalet Bakanlığının 2020 yılı içerisinde yargı reformu kapsamında noterliklerde hayata geçirdiği bir diğer önemli yenilik ise e-noter uygulaması oldu. E-noter uygulaması vatandaşlara noterlik işlemleri için internet üzerinden randevu alabilme ve bazı işlemlerini noterliklere gitmeden halletme imkanı sundu. 26 Ekim 2020 tarihinde başlatılan e-noter uygulamasıyla birlikte vatandaşlar 5 bin 124 işlem için randevu talebinde bulundu. Ayrıca vatandaşlar uygulama kapsamında noterliklere gitmeden bin 387 işlemi online olarak gerçekleştirdi.

2020'DE 31 MİLYONDAN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye genelinde 2 bin 250 noterlik hizmet veriyor. 2020 yılı içerisinde noterliklerde toplam 31 milyon 286 bin 309 işlem gerçekleştirildi. Yapılan işlemlerde en büyük pay 9 milyon 103 bin 901 işlemle ikinci el araç alım satımında oldu. 2020 yılı içerisinde noterliklerde yapılan diğer işlem kalemleriyse şöyle gerçekleşti:

Araç tescil 3 milyon 58 bin 998, araç satış harici sözleşmeler 591 bin 654, vekaletname 5 milyon 632 bin 367, ihtarname 1 milyon 111 bin 70, mirasçılık 370 bin 950, belge onay 104 bin 237, azilname 142 bin 628, protesto 575 bin 337, defter onayı 5 milyon 59 bin 668, diğer işlemler 5 milyon 535 bin 499. Nöbetçi noterlik uygulaması da 6 Nisan 2019 tarihinde hayata geçirilmişti. Ticaretin çarklarının kesintisiz dönmesini sağlayan uygulamaya Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları doğrultusunda Adalet Bakanlığınca 16 Mart 2020 tarihinde ara verilmişti.