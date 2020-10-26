Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: e-Noter uygulaması bugün başladı

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın getirildiğini hatırlatan Gül, noter olmak isteyenlerin de hukuk fakültesinden mezun olanların bu sınavda başarılı olduktan sonra noterlik için yapılacak sınava gireceğine, bunun da niteliği artıracağına dikkati çekti.

Abdulhamit Gül, noterlik hizmetlerinin yetkisinin genişletilmesine yönelik de çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Yargının iş yükünü azaltacak, vatandaşların hizmetleri daha kaliteli almasını sağlayacak şekilde noterlerimizin yetkisinin genişletilmesinin doğru olduğuna inanıyoruz. Bazı çekişmesiz yargı işlerinin, henüz davanın açılmamış olduğu dönemle sınırlı olmak üzere delil tespitinin noterlikler tarafından yapılabilmesi, tapu işlemleri gibi bazı işlemlerin de güven duyulan noterlik hizmetleri tarafından yapılabilmesinin doğru ve faydalı olacağına inanıyoruz."

Noterlik mesleğinin çıtasının yükselmesine katkı sunacaklarına işaret eden Gül, noterliğin bir güven ve istikrar kurumu olduğunu kaydetti.