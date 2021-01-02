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CHP’li Kılıçdaroğlu’nun yanında baretsiz çekilen kare dikkat çekti: Fotoğraf için baretler çıkartılmış

CHP'li 'ın 'de söylediği 'Başörtülü hakimin adaletinden şüpheliyim' sözleri büyük tepki çekti. 'da - tramvay hattının açılışına katılan 'nun yanındaki iki başörtülü kişinin baret takmamaları dikkat çekti. Sosyal medyada "Fotoğraf için baretler çıkartılmış" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
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CHP’li Kılıçdaroğlu’nun yanında baretsiz çekilen kare dikkat çekti: Fotoğraf için baretler çıkartılmış

CHP'li Fikri Sağlar'ın Halk TV'de söylediği 'Başörtülü hakimin adaletinden şüpheliyim' sözleri siyaset kulislerini hareketlendirdi.

ERDOĞAN BÖYLE CEVAP VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise dün yaptığı açıklamada Sağlar'ın açıklamalarına "Bu CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor. Bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından çevrildi. Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi de vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi inandırmıyor. Bay Fikri daha çok mesafeler alacağız sen çağın dışında kaldın, tabi Bay Kemal bir şey söyleyemiyor." sözleriyle cevap verdi.

FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Tartışmalar sürerken, İstanbul'da Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki iki başörtülü kişinin baret takmamaları dikkat çekti.

Sosyal medyada yayılan fotoğraf hakkında onlarca yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları fotoğraftaki başörtülü iki kişiden özellikle baretlerini çıkarmaları istendiği yorumunu yaptı.

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Son dakika:İletişim Başkanı Altundan başörtüsü açıklaması: Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiyye yapmak zorunda hissediyorsa SON DAKİKA:İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN BAŞÖRTÜSÜ AÇIKLAMASI: "BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANLARI BUGÜN KENDİLERİNİ TAKİYYE YAPMAK ZORUNDA HİSSEDİYORSA"

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