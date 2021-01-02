İstanbul’da fotoğraf çeken turist hayatının şokunu yaşadı! Özel Harekat Polisi böyle kurtardı

ÖZEL HAREKAT POLİSİ DENİZE ATLAYIP KURTARDI

Muhammed Kulaşen "Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapıyordum, bu sırada bir vatandaşın denize düştüğünü gördüm ve kamerayı o kısma yönlendirdim. Yardıma koşan vatandaşlar oldu, onu çıkarmaya çalıştılar ama çıkaramadılar. Denize düşen kişinin başında ve kolunda yaralanma vardı. O sırada Özel Harekat polisleri geldi bir tanesi denize atladı.