Bedelli askerlik sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından gerçekleştirilen 2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Askerlik vazifesini tamamlamak üzere bedelli askerlik başvurusunda bulunan vatandaşlar, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Peki, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? e-Devlet 2021 bedelli askerlik başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde tamamlandı. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri,celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak. Sonuçların hangi gün açıklanacağı henüz duyurulmadı. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.