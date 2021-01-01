Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? e-Devlet 2021 bedelli askerlik başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 yılına ilişkin son bedelli askerlik başvuruları tamamlandı. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? e-Devlet 2021 bedelli askerlik başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Bedelli askerlik sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından gerçekleştirilen 2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Askerlik vazifesini tamamlamak üzere bedelli askerlik başvurusunda bulunan vatandaşlar, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Peki, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? e-Devlet 2021 bedelli askerlik başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde tamamlandı. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri,celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak. Sonuçların hangi gün açıklanacağı henüz duyurulmadı. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
e-Devlet aracılığıyla bedelli askerlik başvuruları alınıyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra şu adımları takip etmeniz gerekiyor:
Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.
Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin
Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.
2020 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bedelli askerlik ücreti 37.070 TL olarak belirlendi. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapılabilecek.