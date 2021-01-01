Başkan Erdoğan kabul etmişti! Kahramanlar konuştu: Türk insanı korkmaz





YARALANDIĞINI SONRADAN FARK ETTİ

Mikail Özen şöyle devam etti: "Cadde tamamen boşalmıştı. Sadece polisler, etrafa ateş eden terörist ve biz vardık. İleride bir polisin vurulduğunu gördük. Yanında 2 polis daha vardı. Ama daha önce bu tür bir olay yaşamadıkları için şoktaydılar ve hareket edemiyorlardı. Bize bölgeden uzaklaşmamızı söylediler. Recep Tayyip ise 'Yardım etmemiz lazım' dedi. Yaralı polise koştuk. Ben bacaklarından, Recep Tayyip kollarından tutup uzaklaştırdık ve ambulansa götürdük. Recep Tayyip, başlarda ayağından yaralanmış ama olayın sıcaklığı ile farkına varmamış. Türk insanı, gerektiği zamanda korkusuz bir şekilde yardım elini uzatır. Biz de korkmadan uzattık. Dünya lideri bir devlet başkanımız var. Onun dik duruşu, ortaya koyduğu güçlü Türkiye modeli sınırların ötesinde yaşayan biz Türkler için hem gurur hem de güç kaynağı oluyor. Eğer biz o akşam insanlar evlerinden çıkamazken, polis olaylara müdahale etmekten çekinirken, yaralılara yardım eli uzattıysak bunun cesaretini ülkemizden, güçlü Türkiye'den alıyoruz."