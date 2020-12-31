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Son dakika: Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.Erdoğan ile Mirziyoyev görüşmesinde, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 31.12.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Mirziyoyev görüşmesinde, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.

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