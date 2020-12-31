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Denizli’de devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü

ilçesinde saat 14.00 sıralarında 'nde 50 yaşındaki , çalıştığı tekstil fabrikasında kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Denizli’de devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü

Tekstil fabrikasında çalışan evli 2 çocuk babası 'ın, yük taşımak için kullandığı forklift, fabrikanın bahçesinde toprak yoldaki eğim nedeniyle devrildi. Uçar, forkliftin altında kaldı. Kazayı gören işçiler, Uçar'a yardım etmeye giderken, durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Fabrikaya sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Forkliftin altından çıkarılan Uçar'ın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sonrası Uçar'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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