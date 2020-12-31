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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli telefonda görüştü

Son dakika haberine göre... Başkan , MHP Genel Başkanı  ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli telefonda görüştü

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

YENİ YIL TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.

Son dakika: Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

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