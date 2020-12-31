Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli telefonda görüştü
Son dakika haberine göre... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.
GÜNDEM AA
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
YENİ YIL TEBRİĞİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.