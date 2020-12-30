Yemen'in Aden Havalimanı'ndaki patlamalarda ölü sayısı 22'ye yükseldi

Yemen İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, havalimanında meydana gelen patlamalarda, siviller, havalimanı çalışanları ve kabine üyelerini teslim için bulunan görevlilerin de yer aldığı 22 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 50'sinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, patlamalarda hükümetin ve hükümet üyelerinin tamamının sağlığının yerinde olduğu kaydedildi.