Yemen'de havalimanındaki patlamadan ilk görüntüler

Son dakika haberi... Yemen'de yeni hükümetin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi. Korkunç patlamdan ilk görüntüler.

Yemen'den bir son dakika haberi geldi. Ülkenin yeni hükümetinin Kabine üyeleri Aden Havalimanı'na indi. Tam bu sırada şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlama ile ilgili gelen ilk bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, çok sayıda yaralının da olduğu bildirildi.