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Türkiye Yemen'deki saldırı kınadı! Sana Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz A Haber'e konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2020 16:32
Güncelleme:30.12.2020 16:33
Yemen'de yeni kabine üyelerine yönelik havalimanında gerçekleştirilen saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz yaşanan terör saldırısını kınayarak ölenlere baş sağlığı yaralılara ise acil şifaler diledi. Büyükleçi Prof. Dr. Bozgöz saldırıyla ilgili ise detaylar verdi ve saldırının 3 roket atışıyla düzenlendiğini belirtti.

A Haber'e konuşan Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz, saldırının 3 roket atışıyla gerçekleştiğini belirtti. Saldırganların yeni kabine üyelerini taşıyan uçağın yere inmesinin ardından roketlerle saldırdığını söyledi. İlk roketin isabet etmediğini söyleyen Prof. Dr. Bozgöz, "Şans eseri bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı az oldu" dedi.

Prof. Dr. Bozgöz, "Yemek krizi başladığından beri tarafların masaya oturup, karşılıklı diyaloglarla sorunların çözülmesi taraftarıyız. Hangi taraftan yapılırsa yapılsın böyle bir saldırıyı nefretle kınıyoruz." Büyükelçi Bozgöz, saldırıda Aden valisi ve vali yardımcısının da yaralı kurtulduğunu söyledi.

Öte yandan saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatının kaybettiği açıklandı.

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