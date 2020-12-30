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Son dakika: Kara Kuvvetleri darbe girişimi davasında karar açıklandı! 92 sanığa ceza yağdı

Son dakika haberine göre Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin davada 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanık çarptırıldı. Dönemin KKK Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı eski tuğgeneral Adem Boduroğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Son dakika: Kara Kuvvetleri darbe girişimi davasında karar açıklandı! 92 sanığa ceza yağdı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 132 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanığa ise müebbet hapis cezası verdi.

Dönemin KKK Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı eski tuğgeneral Adem Boduroğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Dönemin KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü eski albay Mutlu Serkan Vurdem, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanı olan eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar'a müebbet hapis cezası verildi.

Dönemin KKK Tayin Daire Başkanı eski tuğgeneral Mücahit Tamer, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Plan ve Harekat Daire Başkanı olan eski tuğgeneral İbrahim Lütfi Nuhoğlu, müebbet hapis cezası aldı.

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