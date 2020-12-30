30 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Ankara'ya geldi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

Son dakika: Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Ankara'ya geldi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

dakika haberi... 'den sipariş edilen 3 milyon doz Sinovac aşısını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Aşıların Ankara'ya ulaşmasının ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız.'' dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Ankara'ya geldi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Türkiye'ye geldi.

Son dakika: Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Ankara'ya geldi! SON DAKİKA: ÇİN'DEN SİPARİŞ EDİLEN KOVİD-19 AŞILARI ANKARA'YA GELDİ!

14 GÜN TEST EDİLECEK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA