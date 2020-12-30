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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısının Türkiye'de olacağı saati açıkladı

, Kovid-19 aşısının 'de olacağı saati açıkladı. Bakan Koca açıklamasında, ''Aşılarımızı taşıyan ’na ait uçağın bu sabah 05.30'da ulaşması beklenmektedir.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 30.12.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısının Türkiye'de olacağı saati açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Çin'in Sinovac firması tarafından üretilen ve Türkiye tarafından sipariş edilen aşının 3 milyon doluk ilk partisi THY'ye ait TK 6175 sefer sayılı Boeing 777-ER tipi 'Erciyes' adlı uçağıyla Türkiye saati ile dün saat 19.50'de Pekin'den havalanmıştı. 10 saatlik yolculuğun ardından uçağın saat 05.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor. 3 milyon doz inaktif aşı, aktif ısı kontrollü 17 adet konteyner içerisinde taşınıyor.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan açıklama: Aşı tedarikinde aracı firma iddialarına yanıt verdi SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA: AŞI TEDARİKİNDE ARACI FİRMA İDDİALARINA YANIT VERDİ

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