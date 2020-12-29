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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan "Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim" çağrısı

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim." çağrısı yaparak bakanlığının konuyla ilgili hazırladığı videoyu paylaştı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 29.12.2020
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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim çağrısı

Bakan Kurum, sosyal medya hesabında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı ve gürültü kirliliğinin önlenmesinde etkili olan gürültü bariyerlerinin işlevini anlatan videoya yer verdi.

Kurum, paylaşımda, "Gürültü bariyerleri araç gürültüsünü önlerken bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım. Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim." ifadelerini kullandı.

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