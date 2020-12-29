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Son dakika | İçişleri Bakanlığı: İkna edilen 2 terörist teslim oldu

haberi... , ikna çalışmaları neticesinde 'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Böylece PKK/ terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 243’e yükseldi.

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Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Son dakika | İçişleri Bakanlığı: İkna edilen 2 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İkna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

RAKAM 243'E YÜKSELDİ

Teslim olan örgüt mensuplarının 2012 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Böylelikle; 2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 243'e yükseldi" ifadesine yer verildi.

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