Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) yapılacak 400 idare memuru alımında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İdare memuru olarak görev almak isteyen vatandaşlar, 27 Kasım - 11 Aralık tarihleri arasında başvurularını tamamladılar. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, CTE idare memuru alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı sonuç açıklama tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...

CTE MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurular 27 Kasım - 11 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Adalet Bakanlığı tarafından sonuçların erişime açıldığında ahaber.com.tr'de yer alacak.