Ankara'da belediye bakımevinde '20 kediye ötanazi' yapıldı! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca inceleme başlatıldı. İnceleme sonunda olayda sorumluluğu bulunduğu saptanan Sincan Geçici Havyan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli bir personelin iş akdi feshedildi.